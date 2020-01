PS5: un insider smentisce i 9.2 TFLOPS della console

La next gen è praticamente dietro le porte e questo 2020 sarà l’anno durante il quale tale avvenimento prenderà forma. Sono ormai mesi che tutto il mondo parla delle future console Sony e Microsoft. Ambo i colossi hanno confermato l’esistenza delle loro macchine videoludiche. Microsoft addirittura si è spinta fino a far vedere la nuova Xbox, mentre Sony ha deciso di rimanere più “stealth” con la nuova PS5. Tuttavia, sulla potenza effettiva delle due nuove console non sappiamo niente, se non semplici dettagli basati su rumor sempre più frequenti.

Qualche settimana fa sui vari forum (ma più generalmente in rete) è comparso un primo leak riguardante la potenza effettiva della nuova PS5. Stando proprio a quel specifico rumor la macchina Next Gen di Sony avrebbe sfruttato 9.2 TFLOPS di potenza (rendendo la macchina meno potente della nuova Xbox, che si rumoreggia sia sui 12 TFLOP). Stando però alle parole del noto insider Kleegamefan queste specifiche risultano inesatte una volta confrontate con le informazioni in suo possesso.

Il leak originale sulla potenza di PS5 è stato fatto durante lo scorso mese. Si tratta di uno dei leak più affidabili dei ultimi tempi e svariate figure dell’industria (inclusa Digital Foundry) avrebbero “confermato” queste informazioni riguardante i 9.2 TFLOPS della console Sony. Tuttavia anche Keegamefan in passato si è rivelato affidabile, svelando informazioni ben precise riguardante le future console (prima dell’annuncio effettivo di esse).

La cosa certa in questo momento è che la verità sta da qualche parte in mezzo. Per scoprirla ci tocca sicuramente aspettare ancora un bel po’ di tempo. Probabilmente nei mesi a venire Sony farà la sua mossa e mostrerà PS5 al pubblico (rilasciando anche dettagli più precisi riguardante la potenza). Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!