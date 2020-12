PS5, soldato della Space Force contro le regole per acquistarla

Si sa, la febbre da PS5 ha ormai colpito tutti. Quando diciamo tutti, intendiamo davvero TUTTI, anche chi deve restare impassibile davanti alla legge e magari viene sottoposto ad allenamenti asfissianti per proteggere il proprio paese. Sembra che in America però qualcuno ancora non abbia ben capito come comportarsi e mantenere la calma quando si viene colti improvvisamente dalla voglia matta di avere tra le mani l’ultima console di Sony. Questo è realmente accaduto ad un soldato della United States Space Force, si proprio loro.

Sembra infatti che durante il solito allenamento giornaliero il ragazzo si sia allontanato da tutti per correre ad acquistare una PS5. Ovviamente per noi appassionati potrebbe sembrare una cosa da nulla, correte però a spiegarlo ai suoi superiori che gli hanno fatto un richiamo scritto con una lettera di retrocessione di grado. Il ragazzo sembra però non aver preso sul serio il tutto e ha risposto al tutto con un semplice “PS5 > letters of discipline“. Una sfida aperta quindi tra questo soldato e i suoi superiori che sicuramente hanno a che fare con qualcuno a cui piace sfidare le regole e pare che per i videogiochi farebbe di tutto.

A questo punto viene da chiedersi come potrebbe difendere qualcuno se venisse annunciata la data di uscita di Elden Ring! A questo punto quindi, torniamo alla normalità e cerchiamo di toccare terra con i piedi e non corriamo il rischio di inciampare in truffe per acquistare PS5.

Ad esempio proprio questa mattina abbiamo parlato di una di queste ai danni di tanti videogiocatori italiani che non hanno ricevuto nulla!