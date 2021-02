PS5: Sony acquisterà Bluepoint? È solo questione di tempo

Ad accompagnare il lancio di PS5 lo scorso novembre, c’è stato uno dei remake più attesi dagli appassionati PlayStation: ovvero quello di Demon’s Souls. Accolto con grande entusiasmo, il lavoro fatto dai ragazzi di Bluepoint Games nel riportare in vita un grande classico uscito su PlayStation 3, ha permesso di vivere (o rivivere) il capostipite di quello che poi è diventato il tanto apprezzato genere dei souls-like.

Prima del remake di Demon’s Souls, però, i ragazzi di Bluepoint diedero già sfoggio delle loro grandi capacità riproponendo un altro grandissimo titolo esclusivo Sony. Parliamo di Shadow of the Colossus, che arrivò anche su PS4 proprio grazie a questo team. Ora, è da diversi mesi che i rumor parlano di una possibile acquisizione di Bluepoint da parte di Sony, e secondo qualche insider il tutto è già scritto ed è solo questione di tempo.

Stando all’utente “Transistor”, moderatore di uno dei forum sul social Resetera, arrivati a questo punto l’acquisizione di Bluepoint da parte di Sony è un qualcosa di praticamente scontato. “Ci sono stati rumor da più fonti sull’acquisizione di Bluepoint da parte di Sony. Accadrà, è solo una questione di tempo”. Questo è quando ha voluto sottolineare il moderatore del forum dopo un battibecco avvenuto con un altro utente.

Al momento ne Sony e nemmeno Bluepoint non hanno ancora annunciato nessun tipo di acquisizione, ma se le voci di corridoio che si stanno susseguendo in questi mesi hanno davvero delle fondamenta è probabile che l’annuncio tanto atteso potrebbe arrivare prima o poi. In attesa di nuove notizie a riguardo, a cosa pensate che stia lavorando Bluepoint su PS5? Vi piacerebbe un altro remake o preferireste vedere il team impegnato nello sviluppo di una loro IP? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.