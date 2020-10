PS5: Sony cambia i termini di servizio, ci sono “nuove funzioni PS4”!

Poco fa, tramite un’email di PlayStation Support, siamo entrati in possesso di nuove informazione legate al PlayStation Network (PSN). Sony ha cambiato i termini di servizio di PSN, i termini d’uso del software e l’informativa sulla privacy. Tutti i cambiamenti si applicano a partire da oggi e, come potete vedere poco sotto, si parla anche di PS5, la console next-gen in arrivo a metà novembre.

Cosa cambia?

Sono, tramite l’email, spiega le modifiche che entrano in vigore da questo momento. Vediamo ogni categoria.

Termini di servizio PSN

Inserimento di riferimenti a PlayStation®5 dovuto all’imminente uscita di PlayStation®5.

Rimozione di termini relativi all’impostazione Aggiunta automatica di fondi per riflettere i cambiamenti a questa impostazione.

Modifiche per limitare il nostro diritto a cambiare il prezzo dei costi di abbonamento a circostanze specifiche e fornire un preavviso minimo di 60 giorni.

Termini d’uso del software

Inserimento di riferimenti a PlayStation®5 dovuto all’imminente uscita di PlayStation®5.

Informativa sulla privacy

Inserimento di riferimenti a funzionalità di PlayStation 5 e a nuove funzionalità di PlayStation 4.

Oltre ai riferimenti a PS5, come potete leggere qui sopra, si parla anche di “nuove funzionalità di PlayStation 4”. Per il momento non è chiaro di cosa si tratti. Importante anche il fatto Sony darà un maggior preavviso in caso di cambiamento di prezzi dell’abbonamento (PS Plus o PS Now che sia).

Sony conferma che nelle prossime ore riceveremo una seconda email con le versioni aggiornate di questi documenti.

Per il momento è difficile speculare di queste novità. Forse, considerando che stiamo parlando sempre di PS5, le nuove funzionalità di PS4 sono legate a funzioni di upgrade dei giochi per la nuova generazione, o una funzione che permette alla console di distingue in automatico tra la versione PS5 e la versione PS4 di un gioco digitale.

Questi cambiamenti sono ovviamente automatici e non richiedono alcuna azione da parte del giocatore. Sony afferma anche: “Se sei soddisfatto dei cambiamenti, continua a goderti PlayStation Network e i giochi PlayStation. Se sei amministratore della famiglia con uno o più account per bambini, permettere al tuo bambino (o ai tuoi bambini) di continuare a usare PlayStation Network tramite l’account per bambini indicherà la tua accettazione dei cambiamenti. Tuttavia, se non sei soddisfatto e desideri chiudere il tuo account, contatta il nostro servizio clienti“