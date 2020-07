PS5: Sony sta per comprare gli sviluppatori di Warframe e Gears Tactics?

Se fino a qualche mese fa era Microsoft la compagnia più impegnata nell’acquisizione di nuovi studi di sviluppo da inserire negli Xbox Game Studios, sembra che ultimamente sia Sony ad essere interessata a comprare qualche nuovo studio da affiancare a PS5. La notizia è stata riportata dalla redazione di Bloomberg, sottolineando come Sony sia al momento tra i potenziali acquirenti di Leyou, holding asiatica che tra le sue fila di studi presenta anche Splash Damage e Sigital Extremes, rispettivamente sviluppatori di Gears Tactics e Warframe.

All’articolo di Bloomberg, si aggiungono anche le recenti dichiarazioni di Daniel Ahmad uno degli analisti da sempre molto vicino a Sony. All’interno del suo ultimo tweet, Ahmad afferma quanto già espresso da Bloomberg, dichiarando che Sony sarebbe pronta ad acquistare la holding Leyou, che al momento attuale ha raggiunto un valore di ben 1.1 milioni di Dollari. Oltre a Splash Damage e Digital Ectremes, Leyou possiede anche Certain Affinity, team di sviluppo al lavoro su un gioco de Il Signore degli Anelli per gli Amazon Game Studios e che ha affiancato 343 Industries nella creazione di titoli ambientati nell’universo di Halo.

Sony has been added to the list of possible buyers for Leyou.

iDreamsky and Century Huatong being the other two.

Leyou is the holding company for Digital Extremes (Warframe), Splash Damage and has a 20% stake in Certain Affinity. https://t.co/xCnwM5FDw2

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 2, 2020