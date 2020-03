PS5: Sony svela le specifiche tecniche ufficiali

Attesa e sognata, PS5, la nuova console di casa Sony, è rimasta nell’ombra per lungo tempo. Pur avendo scoperto parte dei dettagli della macchina da gioco giapponese nel corso degli ultimi mesi, l’unica fonte interessante di notizie erano i rumor, i leak e i brevetti. PlayStation 5 non aveva una forma e non avevamo accesso alle specifiche tecniche ufficiali: per fortuna Sony Interactive Entertainment ha deciso finalmente di svelare la console. Ora, quindi, scopriamo insieme tutti i principali dettagli sulle specifiche tecniche ufficiali di PS5.

Mark Cerny spiega che la filosofia di PS4 era basata sul rendere la vita degli sviluppatori più facile, ascoltandoli nel corso degli anni. Creando un sistema più familiare e seguendo le loro richieste. Con PS5, le richieste più frequenti erano legate a un SSD, ad esempio.

Specifiche Tecniche di PS5

Non perdiamo quindi altro tempo e vediamo subito le specifiche tecniche ufficiali di PS5, condivise da Sony stessa:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (3.6GHz con SMT)

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequenza variabile)

Architettura GPU: RDNA 2 personalizzata

Memoria: 16GB GDDR6/256-bit

Larghezza di banda della memoria: 448GB/s

Spazio d’archiviazione interno: Custom 825GB SSD

Throughput I/O: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compresso)

Spazio d’archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

Spazio d’archiviazione esterno: USB HDD Support

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray Drive

Come potete vedere, PS5 propone 10.28 TFLOPS rispetto ai 12 TFLOPS di Xbox Series X. La vera differenza sembra essere il Throughput I/O: che compresso raggiunge i 9 GB/s contro i 4.8 GB/s di Xbox Series X. Inoltre la frequenza di clock di PS5 è variabile, mentre su Xbox Series X è bloccata: un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato da Sony Interactive Entertainment su PlayStation 5 quest’oggi? Le specifiche tecniche di PS5 vi convincono, oppure pensate che la società giapponese avrebbe dovuto lavora diversamente sulla sua console?