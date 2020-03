PS5: ecco l’SSD della console di prossima generazione

Di PlayStation 5 sapevamo ancora troppo poco, dopo l’annuncio del logo ufficiale di PS5 la compagnia giapponese è stata molto restia nel condividere con i propri appassionati nuove informazioni sulla propria console di prossima generazione, almeno fino ad oggi. Come anticipato durante la giornata di ieri, pochi istanti fa abbiamo ricevuto nuovi dettagli ufficiali su PlayStation 5 tramite un video caricato sul canale YouTube di PlayStation.

Ciò che traspare dal discorso di Cerny, è come l’architetto tecnico si sia basato sul feedback ricevuto dai diversi studi di sviluppo ed editori provenienti da tutto il mondo. L’integrazione dell’SSD è stata la richiesta numero uno per la console di prossima generazione, pertanto PlayStation 5 fornirà il doppio dello storage allo stato solido rispetto a PS4 per dare una vera e propria esperienza next gen. Ciò consentirà a PS5 di avere un SSD da 825GB.

Questa è a tutti gli effetti una soluzione proprietaria sviluppata internamente da Sony. A differenza della scelta che è stata fatta da Microsoft per Xbox Series X, l’espansione della memoria di PlayStation 5 non avrà bisogno di supporti proprietari, ciò si traduce nella possibilità che un qualsiasi produttore possa richiedere di lanciarne una propria versione, a patto di superare il processo di certificazione PlayStation.

Giusto qualche ora fa è stato confermato dai PR di Sony che per il momento, l’azienda giapponese non ha alcuna intenzione di rinviare il lancio della propria console a causa dell’epidemia di Coronavirus. Avete seguito questa nuova diretta tutta dedicata a Playstation 5? Cosa ne pensate di quello che Mark Cerny ha mostrato riguardo alla console di prossima generazione di Sony?