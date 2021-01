PS5 sta per tornare disponibile su Amazon? Apparse in rete le date

Il lancio di una nuova console è sempre un momento indimenticabile, e quello di PlayStation 5 lo è stato sia nel bene che nel male. In moltissimi sono già riusciti a portarsi a casa la console di nona generazione Sony, ma altrettanti giocatori hanno tentato fino all’ultimo di trovare una PS5 disponibile senza alcun successo. A quanto pare, sembra che questi sfortunati appassionati stanno per avere finalmente la possibilità di acquistare una PlayStation 5 da Amazon.

A far drizzare le antenne sono stati alcuni avvistamenti in rete che fanno presagire l’arrivo di nuove scorte di PS5 su Amazon. Stando a quel che sembra, la prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per mettersi nel carrello virtuale una nuova e fiammante PlayStation 5. Le nuove scorte dovrebbero essere già arrivate ieri 7 gennaio, con la disponibilità all’acquisto che dovrebbe arrivare non prima del prossimo 13 gennaio.

Insieme alle varie segnalazioni, anche provando a cercare su Google “PS5” uno dei primi risultati che appariva fino a qualche istante sottolineava una nuova disponibilità della console su Amazon il prossimo 13 gennaio. Al momento mancano ancora conferme ufficiali da parte o di Amazon o direttamente di Sony, e vi ricordiamo di prendere con le dovute attenzioni quelle che per ora sono definibili solamente come delle voci di corridoio.

Se non vedete l’ora di mettere le mani su una nuova PS5, il consiglio che vi diamo è quello di tenere sempre sott’occhio la pagina Amazon dedicata alla console, soprattutto il giorno del 13 gennaio, probabile data in cui la piattaforma di nona generazione PlayStation potrebbe essere nuovamente disponibile all’acquisto. Cosa ne pensate del continuo sold out riguardante PlayStation 5? Siete già riusciti a portarvi a casa la nuova console Sony o aspetterete ancora un po’? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.