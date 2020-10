PS5 supporterà una risoluzione ad oggi “esclusiva” di Xbox, per Benq

Più il tempo passa più si avvicina il fatidico giorno. Come ben sapranno tutti, le console di prossima generazione si stanno preparando ad arrivare e tutti gli appassionati non vedono l’ora di metterci le mani sopra, sulla carta potrebbe davvero diventare la generazione più promettente di sempre. Molti giocatori in queste settimane hanno chiesto svariate informazioni aggiuntive su PS5 riguardante in primis il supporto alla risoluzione 1440p. Dopotutto, Microsoft lo aveva già abilitato su Xbox One X e One S alcuni anni fa, ma Sony in questi mesi non ha fornito nessun nuovo indizio a riguardo destando preoccupazione tra il pubblico.

Secondo quanto riportato nella sezione FAQ del sito di BenQ, nota azienda multinazionale celebre per la produzione di monitor, PS5 supporterà la risoluzione 1440p come output video, vale a dire che sarà possibile utilizzare un monitor con risoluzione nativa 1440p senza perdita nessun tipo di qualità. Su PS4 Pro questo non era possibile, il che significa che si tratta a tutti gli effetti di un’ottima notizia per tutti gli appassionati dell’azienda nipponica.

“Potete prendere in considerazione l’acquisto di un monitor QHD se siete interessati al framerate elevato, dal momento che PS5 supporterà l’output video a 1440p permettendo di raggiungere con facilità i 120hz a questa risoluzione.” Ha detto BenQ. Insomma, sembrerebbe tutto ufficiale, il problema è che Sony ad oggi non si è ancora esposta a riguardo, anche se questa opzione sarebbe molto comoda per tutti i possessori di un monitor con risoluzione 1440p. Probabilmente potremmo saperne di più ad inizio del prossimo mese oppure al lancio della console, per ora, nonostante ci sia stata la conferma da parte dell’azienda di Taiwan, vi invitiamo a prendere con cautela queste dichiarazioni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che PS5 potrebbe supportare l’output video a 1440p? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5.