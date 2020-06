PS5: molti dei titoli mostrati sono esclusive temporali

Come sicuramente saprete, nel corso di questi ultimi giorni Sony si è finalmente sbottonata la camicia rivelando al mondo i suoi piani per la Next-Gen. Grazie all’evento PS5, abbiamo infatti potuto vedere una prima vera risposta della compagnia nipponica alle tante dichiarazioni fatte da Microsoft per la sua Xbox Series X. L’occasione è stata quindi sfruttata per mettere in mostra alcuni dei titoli che vedremo giungere sulle console di nuova generazione, tra AAA ed esperienze indie, esclusive e multipiattaforma.

Ebbene, proprio a riguardo dei titoli terze parti, giungono ora alcune informazioni relative alla questione esclusività, la quale è stata volutamente messa un po’ in ombra nel corso dell’evento, con giusto qualche breve dichiarazione relativa all’importanza dell’ecosistema PlayStation per le produzioni mostrate. Attraverso il PlayStation Blog, però, è ora stato fatto qualche piccolo chiarimento in merito alla questione, informazioni aggiuntive che rendono più chiari i piani di Sony per i prossimi anni in relazione a PS5.

Andando più nello specifico, è stato reso noto che di tutti e 26 i titoli mostrati, la metà esatta rientra nel campo delle esclusive temporali, le quali arriveranno al Day One su PS5 e PC per poi approdare successivamente anche su Xbox Series X. Non sono stati specificati i nomi dei singoli titoli – tra i quali figurano, ad esempio, le due produzioni di casa Bethesda, ovvero Deathloop e Ghostwire Tokyo – ma Sony ha voluto comunque chiarire che le tempistiche d’esclusività varieranno, a seconda del titolo, da un periodo minimo di alcuni mesi che potrebbero andare ad aumentare fino a raggiungere addirittura alcuni anni.

Insomma, sembra proprio che Sony voglia spianare la strada alla sua PS5 non solo con le sue esclusive First Party, bensì anche con tutta una serie di progetti aggiuntivi che possano far gola all’utenza pensati per essere inizialmente rilasciati solo sulla sua home console. A questo punto, sarà molto interessante vedere se anche Microsoft seguirà la stessa strada quando terrà il suo grande evento a tema. Per il momento, comunque, non possiamo far altro che attendere ulteriori novità che ci verranno sicuramente svelate nel corso dei prossimi mesi.