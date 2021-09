PS5: una delle migliori esclusive potrebbe uscire anche su altre console

Sappiamo tutti che Sony con PS5 sta ancora percorrendo la strada delle esclusive. Pur rilasciando qualche gioco su PC (anche se a distanza di anni dall’uscita originale), il colosso giapponese ha deciso di puntare ancora su titoli disponibili in esclusiva sulle sue console. Nonostante questo, nulla vieta a sviluppatori di terze parti di pubblicare i loro giochi altrove.

Uno di questi casi potrebbe essere Kena: Bridge of Spirits. Il gioco di casa Ember Lab è infatti esclusiva console PS4 e PS5, ma è disponibile anche su PC (solamente tramite Epic Games). Ma ci sono possibilità che il titolo debutti anche su console Xbox? La risposta sta al team di sviluppo, che si è espresso in maniera molto chiara in merito durante un’intervista ma ovviamente il tutto non avverà nel giro di pochissimo tempo.

Come dichiarato da Josh Grier, co-founder di Ember Lab, il team di sviluppo al momento si sta dedicando alla fase post lancio di Kena: Bridge of Spirits, con supporto a PS4, PS5 e PC. Dopo però ci sarà il momento di fare alcune valutazioni in merito. “Siamo al momento concentrati sulle versioni PlayStation e Epic Games, che sono ovviamente esclusive a tempo. Guarderemo nel corso del prossimo periodo su una possibile uscita su altre piattaforme dopo questa fase”, le parole di Grier dichiarate nel corso dell’intervista.

La questione dunque appare abbastanza semplice: PS5 potrebbe nel corso dei prossimi mesi perdere Kena: Bridge of Spirits come esclusiva. Ovviamente il percorso da fare è ancora molto lungo e potrebbe passare diverso tempo prima di poter vedere il gioco di casa Ember Lab sbarcare anche su altre piattaforme. D’altronde questo genere di accordi, come ben saprete, sono protetti da accordi di NDA (ovvero un accordo di non divulgazione) ed è praticamente impossibile fare ipotesi su quando il gioco approderà magari su Xbox e Nintendo.