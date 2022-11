Nonostante la crisi, nonostante il problema relativo alle scorte e all’aumento di prezzo avvenuto verso la fine dell’estate, PS5 continua a vendere come il pane. L’ultimo dato aggiornato è arrivato nel corso delle ultime ore, durante la presentazione dei risultati finanziari di PlayStation relativi all’ultimo trimestre.

Come riportato da Sony, PS5 ha venduto ben 25 milioni di unità in circa due anni di presenza sul mercato. Il dato è sicuramente straordinario e dimostra, ancora una volta, come Sony sia riuscita a lavorare decisamente bene per fidelizzare un’utenza importante nel corso degli anni, che riesce comunque ad attendere una console per diversi mesi. Il problema delle scorte è infatti ancora molto sentito a livello globale, con la console che non riesce quasi mai a comparire nei negozi di elettronica. Sicuramente tra i 25 milioni di console vendute ci sarà anche qualche unità finita nelle mani dei bagarini, ma il risultato comunque non cambia: la console è la più desiderata e di conseguenza anche la più venduta.

Se da un lato la console vende molto bene, non bisogna però sottovalutare anche la parte negativa. La divisione gaming di Sony ha infatti subito una perdita del 49% dei profitti. In buona parte queste perdite sono dovute a un aumento dei costi per la produzioni dei giochi e l’esborso monetario per le varie acquisizioni, come per esempio quella di Bungie, costata al colosso nipponico ben 3 miliardi di Dollari. L’aumento di prezzo di PS5 si è dunque reso necessario per mantenere i profitti stabili.

Al di là dell’hardware, il resto dei dati riflette un periodo molto negativo per l’intera economia globale, messa a dura prova da due anni di pandemia e una guerra scoppiata a fine febbraio 2022, che ha accelerato l’inflazione che sta colpendo tutti i paesi, specialmente quelli più poveri. Sony sembra comunque vivere un momento decisamente positivo, che non potrà far altro che confermarsi nel corso dei prossimi anni.