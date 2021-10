PS5 vola in Spagna, Xbox Series X viene battuta da PS4

Che le console di nuova generazione siano uscite in un periodo non troppo felice lo testimoniano le poche scorte che si riescono a trovare un po’ ovunque. Nonostante questo, PS5 sta riuscendo a vendere molto bene praticamente in ogni angolo del mondo, soprattutto in Spagna nell’ultima settimana.

Stando ai dati fortniti da Vandal, nella settimana che va dal 20 al 26 settembre, in Spagna PS5 è riuscita a vendere la bellezza di 8.500 unità; una quota non per niente da sottovalutare proprio tenendo conto della scarsità di scorte che c’è ovunque.

Situazione ben diversa per quanto riguarda Xbox Series X, con la console di nuova generazione Microsoft che nella stessa settimana non è stata capace di tenere nemmeno il passo di PS4, con Series X che ha venduto 400 unità e PS4 450.

Di seguito trovate i dati relativi alle console vendute in Spagna nella settimana che va dal 20 al 26 settembre.

PlayStation 5 – 8.500 Nintendo Switch – 2.900 PlayStation 4 – 450 Xbox Series X – 400 Xbox Series S – 300 Xbox One – 5