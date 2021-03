PS5 VR: Sony annuncia a sorpresa i nuovi controller!

Completamente a sorpresa Sony se ne esce fuori con un annuncio a dir poco inaspettato. Dopo aver annunciato lo sviluppo di un nuovo modello di casco VR in arrivo su PS5, quest’oggi la compagnia giapponese ci mostra la nuova coppia di controller che affiancherà l’esperienza VR di prossima generazione Sony. Un colpo di scena, soprattutto se si pensa che fu la stessa Sony a dirci di non aspettarci troppe novità relative al nuovo headset VR in questo periodo.

L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog che ci mostrano anche il design dei controller. A primo impatto, i nuovi controller per la realtà virtuale di Sony si vanno a distaccare prepotentemente dalle forme dei PlayStation Move utilizzati nel primo modello VR. Viene specificato che la realtà virtuale che debutterà su PS5 sarà ancor più immersiva che in passato, questo grazie a dei sistemi di controllo totalmente rivisti sia nel design che nelle caratteristiche tecniche.

Come si può leggere all’interno del post, i nuovi controller VR permetteranno ai giocatori di sentire in nuovi modi le esperienze che proveranno una volta indossato il visore. Questo grazie ad alcune tecnologie che abbiamo già imparato a conoscere sul DualSense di PS5 come: i trigger adattivi e il feedback aptico ma anche grazie a qualche novità molto gradita. In primis viene menzionato un sistema di rilevamento delle dita, un po’ come già avviene nei visori già presenti sul mercato PC.

Infine, viene menzionato il sistema di tracking, immancabile per ottenere il massimo della precisione dai contoller di movimento. Al momento Sony non ha voluto scendere in ulteriori dettali riguardanti il nuovo visore per realtà virtuale di PS5, promettendoci però che in futuro saranno condivise altre novità, in attesa di scoprire quando il visore potrà debuttare sul mercato.