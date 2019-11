PS5 e Xbox Scarlett: Rockstar è al lavoro su un gioco medioevale?

È un periodo denso di rumor e speculazioni legati a Rockstar Games. La società ha rilasciato Red Dead Redemption 2 sia su PC che su Google Stadia e, ora, è “libera” di stupirci con qualcosa di nuovo: si tratterà di GTA 6? Bully 2? L’unica cosa che sappiamo è che il team è al lavoro su dei nuovi giochi open world, molto probabilmente per PS5 e Xbox Scarlett, ed è attualmente in cerca di nuovi sviluppatori. Un (presunto) insider, però, afferma di sapere qualcosa in più.

Secondo un utente di Reddit, gli sviluppatori non sono al lavoro su un’IP già nota, ma su qualcosa di nuovo: un gioco ad ambientazione medioevale con un notevole focus sul combattimento all’arma bianca, sempre all’interno di un mondo open world. L’annuncio non dovrebbe essere troppo lontano e la data di uscita sarebbe pianificata per i primi mesi del 2021 su PS5 e Xbox Scarlett. Non si sa sarà rilasciato anche per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Si tratta di rumor interessanti, che forse si legano a un’altra recente notizia: Take-Two Interactive ha depositato il marchio “31th Union”. Take-Two, ricordiamolo, è la casa madre di Rockstar Games, ma anche di Gearbox Software e di varie altre software house: un collegamento è possibile, anche se non troppo probabile.

Infine, bisogna sottolineare che questo “insider” non ha mai rilasciato leak in precedenza e non è quindi possibile accertare la sua credibilità. Nel post di Reddit viene citata una “fonte anonima” che avrebbe confermato dettagli di GTA Online e Red Dead Redemption 2 prima del loro annuncio ufficiale: ovviamente chiunque potrebbe affermare di avere una “fonte credibile”. Per ora, quindi, è solo un rumor senza fondamenta: ci dà però l’occasione di immaginare un gioco open world medioevale prodotto da Rockstar. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gioco del genere su PS5 e Xbox Scarlett?