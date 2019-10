PS5 e Xbox Scarlett: messi a confronto PC con prestazioni simili alla next-gen

I ragazzi di Digital Foundry hanno deciso di assemblare due PC per testare le ipotetiche potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett.

Continuano a susseguirsi inesorabilmente, ormai da mesi, le voci di corridoio e le insistenti indiscrezioni sulla prossima generazione di console, che stando alle ultime dichiarazioni ufficiali vedrà ufficialmente la luce entro la fine del 2020. Da una parte abbiamo PS5, il cui lancio è confermato entro Natale dell’anno prossimo, dall’altra Xbox Scarlett, che vanterà tra le altre cose il nuovo e attesissimo Halo Infinite come titolo di lancio. Purtroppo al momento non si conoscono ancora le specifiche tecniche complete di entrambe le console, perciò dovremmo attendere ancora un po’ in tal senso.

Nel frattempo, però, rimane una certezza per entrambe le parti: le prossime console di nuova generazione vanteranno infatti al loro interno un processore frutto della collaborazione con AMD, dotato di architettura Zen 2, alla base di molti dei processori usciti di recente. Le scheda video di PS5 e Xbox Scarlett, invece, saranno basate sull’ultima tecnologia Radeon Navi. A questo punto è venuto naturale chiedersi che entità di salto generazionale permetteranno le prossime console a livello puramente tecnologico, messe a confronto con le loro “antenate” PlayStation 4 e Xbox One.

I ragazzi di Digital Foundry hanno così deciso di assemblare due PC con componenti attualmente in commercio in linea con le console di prossime generazione, in modo tale da paragonare le prestazioni rispettivamente con PlayStation 4 Pro e Xbox One X, che rappresentano a oggi il fiore all’occhiello di entrambe le compagnie. Per PS5 si è optato per una CPU Ryzen 7 3700X e GPU AMD Radeon RX 5700, mentre per Xbox Scarlett Digital Foundry ha scelto una GPU Radeon RX 5700 XT.

I titoli utilizzati per l’esperimento sono rispettivamente Wolfenstein: The New Colossus e Hitman 2. I risultati, nella fattispecie, mostrano un incremento delle prestazioni pari al 95% per Wolfenstein, e un 83% per Hitman 2. Prestazioni ancor più soddisfacenti per il PC basato sull’ipotetica PS5, che su Hitman 2 vanta addirittura un incremento pari al 126%. Com’è ovvio che sia questi sono numeri puramente indicativi, ma lasciano ben sperare: non ci rimane che attendere i prossimi mesi, per avere dichiarazioni ufficiali e più precise a riguardo dalle rispettive compagnie.