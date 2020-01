PS5 e Xbox Series X confrontate da un insider: ecco chi “vince”

Non passa giorno che non vi sia un nuovo rumor o leak legato a PlayStation 5 e a Xbox Series X. Le due console sono ancora molto lontane e, anche se le voci puntano a una presentazione a febbraio per PS5, per ora non sappiamo quando potremo scoprire nuove informazioni ufficiali. Per questo motivo, non possiamo fare altro se non fare affidamento su quanto dicono i leaker, ben consapevoli che spesso si tratterà di dati tutt’altro che corretti.

Oggi, il noto insider Tidux ha condiviso un nuovo tweet nel quale confronta PS5 e Xbox Series X. Secondo quanto riportato, la CPU delle due macchine da gioco sarebbe identica, mentre in termini di GPU la console Microsoft dovrebbe battere la proposta di Sony, anche se con una differenza inferiore a 1 Teraflop. Dove invece PS5 sembra dominare è nella velocità e nella grandezza della RAM e dell’SSD. Complessivamente quindi le performance dei giochi PlayStation superano quanto ottenuto fino a questo momento con il device di Redmond.

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 < XSX (less the 1TF)

RAM PS5 > XSX (BW and size)

SSD PS5 > XSX (Speed and size)

Performance PS5 > XSX This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out. — Tidux (@Tidux) January 29, 2020

Tidux afferma inoltre che queste informazioni sono recenti, quindi non fanno riferimento a vecchi dev kit non definitivi: precisa proprio che i dev kit finali di PS5 sono già in circolazione. La domanda ora è: quanto è credibile? Tidux è un insider molto attivo e noto da tempo, ma nel suo passato ci sono varie affermazioni che si sono poi rivelate false (un esempio su tutti, affermava che Death Stranding non sarebbe arrivato su PC).

Per ora non possiamo fare altro se non attendere informazioni ufficiali. L’unica certezza è che Sony PlayStation non parteciperà all’E3 2020: pare improbabile che non organizzi un proprio evento dedicato nello stesso periodo, ma si tratta solo di una speculazione.