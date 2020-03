PS5 e Xbox Series X: in arrivo un gioco su Wolverine in stile God of War?

Durante la serata di ieri vi abbiamo riportato un particolare leak che suggerisce lo sviluppo di un nuovo titolo dedicato al supereroe della Marvel Davedevil. Stando alle voci di corridoio questo nuovo gioco sarà multipiattaforma e uscirà non prima del 2022 su PS5, Xbox Series X e PC. Dopo questo, e un molto probabile seguito di Spider-Man 2 sembrerebbe essere in sviluppo un ulteriore titolo dedicato ad un’altro supereore Marvel.

Stando al leak, sarebbe già nelle fasi inziali dello sviluppo un nuovo videogioco sul personaggio di Wolverine. A differenza del gioco su Daredevil, il titolo sul mutante non sarà un open world ma presenterà una formula molto più simile ad un God of War, con sezioni più lineari e qualche spazio più ampio da esplorare. Infine, prima di vedere questo nuovo titolo su Wolverine su PS5, Xbox Series X e PC bisognerà attendere tra i 2 e i 3 anni.

Il leak non fornisce altri informazioni ed essendo solo rumor, al momento va preso tutto con le pinze. Sicuramente se ciò dovesse essere confermato, ci troveremo davanti a un vero e proprio ritorno in pompa magna di videogiochi a tema super eroistici. Dopo Marvel’s Avengers, e il vociferato sequel su Spider-Man, sul reboot di Batman e i nuovi titoli su Daredevil e Wolverine, potrebbe arrivare una vera e propria scorpacciata di avventure super eroistiche.

Per il momento rimaniamo nel mondo delle ipotesi, ma se dovesse essere tutto confermato sarebbe sicuramente interessante vedere un titolo su Wolverine in uno stile action molto vicino a quello dell’ultimo, amatissimo God of War. Cosa ne pensate di quest’ultimo rumor? Vi stuzzica l’idea di un titolo dedicato a Wolverine per le console di prossima generazione?