Nel 2008, il noto artista e produttore musicale Pharrell Williams acquistò una PSP molto particolare. Si trattava di una versione ricoperta d’oro in 14 carati e che era stata fatta su misura da Jacob & Co. Alla console portatile Sony in questione sono state prima rimosse le placche di plastica che si trovano su gran parte della scocca, per poi essere sostituite da dei pezzi d’oro in 14 carati che si applicano perfettamente alla console.

Probabilmente molti di voi non conoscevano questa PSP più unica che rara, ma giusto di recente questa esatta versione della console portatile PlayStation è tornata a mostrarsi all’interno dell’ultimo video musicale di Drake. Il noto rapper canadese è tornato sotto i riflettori con il suo nuovo singolo chiamato ‘Jumbotron Shit Poppin’, dove, tra i molti oggetti di extra-lusso, appare anche la console Sony dorata.

La PSP in questione la si può ben vedere in più parti del video, anche se sono pochi i momenti in cui poter vederla chiaramente. La console portatile appare per la prima volta dopo pochi secondi dall’inizio del video musicale insieme a una sequela di altri oggetti di lusso dorati. Inoltre, non è raro riuscire a vedere la console Sony tra le mani di Drake in più parti del video.

Come sottolinea anche la redazione di Gamesradar, solamente lo scorso 1° novembre la PSP dorata in questione era stata venduta in un asta al prezzo di quasi 20 mila Dollari, 19.375 $ per l’esattezza. Curiosa anche la descrizione del prodotto all’asta, che metteva agli atti come la console fosse usata e mostrasse alcuni segni dell’utilizzo sul retro. Siamo sicuri che dopo questa nuova apparizione in un video musicale di Drake questa PSP aumenterà vertiginosamente il suo già alto valore.

