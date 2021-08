Psychonauts 2, Double Fine mantiene le promesse: il gioco è in gold

Alla fine Tim Schafer e Double Fine ce l’hanno fatta: Psychonauts 2 ha infatti raggiunto, nella serata di ieri, la fase gold. Questo significa che il titolo arriverà senza nessun tipo di ritardo il 25 agosto 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. L’annuncio è arrivato in piena tradizione con il mood del gioco, con una GIF decisamente spiritosa che celebra appunto il primo master ufficiale.

L’entrata in gold di Psychonauts 2 rappresenta la fine di un lunghissimo viaggio da parte di Double Fine. Il team di sviluppo ha infatti annunciato il sequel del platform in terza persona durante la cerimonia 2015 dei The Game Awards. Sei anni di lavori, dunque, rallentati anche dalla portata del team e probabilmente dal desiderio di consegnare un’esperienza di gioco ai fan del primo, storico capitolo degna di questo team. Nel mezzo, ovviamente, tantissimi altri progetti. La cosa più importante, però, è rappresentata dalle promesse di Schafer e soci: il gioco è in uscita appunto in agosto, ma senza nessun tipo di crunch obbligatorio. Un grande successo, in un’industria che spesso spreme al limite il suo personale per rispettare deadline e street date.

Nel corso di questi lunghissimi 2.190 giorni, infatti, Double Fine non ha solamente lavoro a Psychonauts 2. Gli anni seguenti all’annuncio sono stati un tripudio di progetto lanciati su tutte le piattaforme: Day of the Tentacle Remastered e Full Throttle Remastered sono i due videogiochi più importanti, senza dimenticarsi anche di lavori come Headlander, Amnesia Fortnight 2017 e l’avventura VR Psychonauts in the Rhombus of Ruin. Nel mezzo: l’acquisizione da parte della casa di Redmond e la pandemia da COVID-19, che sicuramente non ha aiutato nei lavori e nel loro svolgimento.

It's been a long time coming, but Psychonauts 2 has officially gone GOLD. Enjoy the adventure on August 25th on @Xbox and play it Day One with @xboxgamepass! Pre-order here: https://t.co/XnDI6g0GRf … and then pre-install immediately too! pic.twitter.com/2580Zu8dy4 — Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021

Oramai ci siamo ed è tutto vero: Psychonauts 2 debutterà il 25 agosto, ovviamente anche su Xbox Game Pass. Restate sintonizzati con Tom’s Hardware per tutte le novità legate al gioco, tra cui ovviamente l’immancabile review che arriverà nei prossimi giorni.