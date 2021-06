Psychonauts 2 arriverà in agosto “senza crunch”

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Sequel di un platform molto amato, con ormai molti anni alle spalle, Psychonauts 2 si presenta come una delle più interessanti uscite del mese di agosto 2021. Con un tweet postato dal senior producer di Double Fine scopriamo un importante retroscena sullo sviluppo del titolo, ormai giunto nelle sue fasi finali. Kevin Johnson rassicura tutti, specificando che Psychonauts 2 è stato realizzato senza periodi di crunch, facendo quindi sfoggio di un ambiente di lavoro positivo e perfettamente organizzato.

Johnson si mostra fiero di questo risultato aggiungendo che “il team è stato fantastico e sono orgoglioso di aver fatto parte di qualcosa di così speciale, che è stato realizzato nel programma che abbiamo stabilito. Penso che vi divertirete anche voi”. Insomma, sembra proprio che Psychonauts 2 sia stato sviluppato seguendo le giuste tempistiche di sviluppo, dettaglio molto positivo che senza dubbio gioverà sulla versione finale del titolo, soprattutto in un periodo in cui sempre più software house finiscono per cadere nel crunch.

Più volte il team di Double Fine si è mostrato positivo in merito a Psychonauts 2, non solo per l’ambiente lavorativo ma anche per il modo in cui il titolo affronta correttamente la difficile tematica della malattia mentale. Ricordiamo anche che la data di lancio del gioco è stata annunciata proprio durante la conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase dell’E3 2021: Psychonauts 2 sarà rilasciato il 25 agosto 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, al lancio anche su Xbox Game Pass.

Fun fact: Psychonauts 2 has had no crunch The team has been amazing and I'm proud to have been a part of something so special that's been made in the schedule we set forth. I think you'll have fun too. 😄 — Kevin Johnson (@KevinJohnson_25) June 19, 2021

Si tratta di una esclusiva temporale, quindi nei mesi successivi potremo aspettarci l’arrivo dello stesso anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e magari anche su Nintendo Switch. Per ora, tuttavia, non è mai stata fatta menzione ufficiale delle altre piattaforme su cui sarà pubblicato il titolo. Per questo motivo, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcuna novità su Psychonauts 2.