PUBG: ecco il folle pesce d’aprile del battle royale

PUBG svela una nuova modalità di gioco a tempo limitato, Fantasy Battle Royale sarà un gamemode basato su una squadra in terza persona in cui si va a giocare utilizzando le classi dei giochi fantasy D & D. Tra le classi che potranno essere scelte ci saranno i maghi e i barbari. Tuttavia poiché non è stata trovata la cotta di maglia su Erandel, le classi sono state assemblate in modo creativo utilizzando vari oggetti che potrebbero essere trovati in giro, come il coperchio di un bidone della spazzatura utilizzato come scudo del paladino o una sega adattata per diventare la spada del barbaro.

Secondo l’annuncio effettuato, le partite risulteranno veloci e furiose, con la “zona blu” che si sposterà molto più rapidamente rispetto alle partite normali, rendendo impossibile qualsiasi forma di camping. Queste classi avranno anche la possibilità di utilizzare delle armi speciali, la Mendingstar del paladino avrà ad esempio la possibilità di guarire gli alleati che si colpiscono, mentre la spada lunga Kick-ash del barbaro aumenterà la velocità del barbaro ad ogni colpo inferto.

PUBG Corporation ha anche aggiunto nell’annuncio che sta considerando di proseguire anche successivamente con questa modalità spensierata in modo da contrastare il momento di crisi che stiamo vivendo a causa del coronavirus. Il Team sta quindi pensando di continuare con questa modalità che nel mentre consente ai giocatori di guadagnare degli oggetti esclusivi superando delle missioni e acquistare delle ricompense esclusive con l’oro che viene guadagnato superando le stesse. Gli stessi oggetti potranno comunque essere acquistati utilizzando il negozio normale per un periodo di tempo limitato.

PUBG Corporation fa notare inoltre che questa modalità offre la sua prima implementazione di un sistema di crafting e, se la community gradirà questa proposta, il team potrà ampliarla in tutto il gioco. La notizia di questa nuova modalità segue quella dell’anniversario appena fatto con numerosi regali. E voi cosa ne pensate di questa ridicola modalità di gioco, svelata in anticipo rispetto al programma di quest’anno? Fateci sapere nei vostri commenti!