Pulse Explore: gli auricolari TWS by PlayStation disponibili al preorder!

Tra i nuovi accessori annunciati da Sony, oltre alle cuffie Pulse Elite di cui vi abbiamo già parlato ci sono i Pulse Explore, il primo paio di auricolari wireless progettato per PS5. Ebbene, se non vedete l'ora di averli tra le mani sarete felici di sapere che i preorder sono ufficialmente aperti!

Scopri il nostro canale TikTok!

Sul sito di GameStop potete, infatti, preordinarli al prezzo di listino di 219,98€, avendo così la certezza di riceverli al giorno dell'uscita, il 6 dicembre 2023. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento in 3 rate da 73,32€ senza interessi con Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Auricolari Sony Pulse Explore, chi dovrebbe acquistarli?

I Pulse Explore sono principalmente indicati per i possessori di PlayStation 5 che non amano indossare le cuffie over-ear ma preferiscono optare per un paio di auricolari wireless. A differenza di altri modelli sul mercato, però, quelli di Sony sono stati progettati appositamente per garantirvi un'esperienza di gioco straordinaria e ottimizzata per PS5, offrendovi una tecnologia di riduzione del rumore potenziata tramite Intelligenza Artificiale e un doppio microfono integrato.

Inoltre, il loro design che, seppur si abbini perfettamente con quello della PS5, è sobrio ed elegante, li rende ideali anche per essere indossati fuori casa. La connessione wireless vi permetterà, infatti, di collegarli anche allo smartphone o a qualsiasi vostro dispositivo, consentendovi di ascoltare anche musica, video o film con una qualità sonora incredibile. La custodia di ricarica, invece, vi offrirà una lunga autonomia, cosicché potrete indossarle tutto il giorno, oltre che durante le sessioni di gioco, senza temere che si scarichino.

Come vi abbiamo accennato, gli auricolari Pulse Explore sono disponibili per il preorder su GameStop a un prezzo di listino di 219,98€. È probabile, però, che nei prossimi giorni verranno rese disponibili anche su Amazon, per cui vi consigliamo di ritornare su questo articolo e scoprire se ci sono state novità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina GameStop dedicata alle Pulse Elite, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche ed effettuare il preordine. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!