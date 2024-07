Xbox Series S da 1TB torna a meno di 300€ su Amazon!

Se desiderate giocare ai titoli più recenti senza spendere cifre elevate per un PC da gaming o per console come PS5 e Series X, la scelta ideale è la Xbox Series S. È la console next-gen più accessibile, che, pur non offrendo le stesse prestazioni del modello più potente, garantisce un'esperienza di gioco eccellente. Dopo un periodo di prezzi più alti del normale su Amazon, il modello da 1TB è ora disponibile nuovamente a soli 299,99€.

Xbox Series S - 1TB, chi dovrebbe acquistarla?

La Xbox Series S è ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano le prestazioni richieste oggi dai titoli moderni senza l'ingombro e il prezzo di modelli più voluminosi. Questa console compatta, offerta a 299,99€, è quindi perfetta per chi desidera le performance al miglior prezzo, grazie all'unità SSD da 1TB che garantisce tempi di caricamento minimi e un gameplay fino a 120 FPS.

Inoltre, è ideale per gli amanti dei titoli Xbox di varie generazioni, dato che supporta centinaia di giochi ottimizzati, garantendo ore di intrattenimento. Chi possiede già un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate troverà nella Xbox Series S un valore aggiunto significativo, potendo accedere a nuovi giochi come Starfield e Forza Motorsport dal giorno del lancio e godendo di una vasta biblioteca che include successi come Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Questo rende la console adatta a chi ama scoprire e giocare le ultime novità del mondo videoludico insieme agli amici, sia su console che in cloud, senza la necessità di attese per l'installazione. Considerando le prestazioni offerte e il suo prezzo competitivo, la Xbox Series S si pone come un acquisto eccellente per chi desidera essere al passo con le ultime uscite videoludiche.

