Su Splatoon 3 è stato appena ricreato Mario Kart o meglio, una specie di racing game arcade. No, non stiamo scherzando e non siamo neanche impazziti: il gioco di casa Nintendo non dispone di nessun tipo di editor, ma qualcuno ha avuto la brillante idea di intrattenersi nella lobby del gioco inventando una sorta di gioco di corse dall’animo arcade, che richiama in maniera abbastanza basilare la serie del colosso nipponico.

L’esperimento viene chiamato dal suo creatore “Squid Kart”. Il percorso è indicato da alcune linee di vernice, che attraversano alcune sezioni della lobby pre-match. Tutto qui: un’idea decisamente semplice, ben lontana dal classico concept che molto spesso viene realizzato sfruttando alcuni editor come Roblox o Dreams, ma che è stato decisamente apprezzato dagli utenti che hanno reagito in maniera molto favorevole su YouTube. C’è chi vorrebbe, per esempio, un vero e proprio expansion pack del gioco con questa modalità all’interno e chi invece ha approvato questa speciale creazione, affermando però che Nintendo si sarebbe fatta sentire, in risposta ovviamente a tutte quelle notifiche di violazione di copyright ricevute da diverse persone che hanno sperimentato con le proprietà intellettuali del colosso di Kyoto.

“Vi voglio presentare Squid Kart. Questa è solamente un’idea che ho avuto un giorno mentre aspettavo nella lobby e alla fine si è tramutata in questo”, si legge nella descrizione del video. Il filmato che presenta questa assurda corsa è disponibile subito qui in basso. E se vi state chiedendo se c’è l’intenzione di espandere questa modalità la risposta è assolutamente sì, ma ci vorrà ovviamente del tempo prima di potersi mettere al lavoro.

Splatoon 3 è disponibile dal 9 settembre 2022. Il gioco è una delle esclusive Nintendo Switch che ha venduto di più e molto più velocemente rispetto ai classici standard dei titoli Nintendo, segno che la serie è probabilmente ancora una delle più amate di sempre. Potete acquistare la vostra copia su Amazon.