Quarantine Jam: combattiamo il Coronavirus creando videogiochi!

In questi giorni non si parla, giustamente, altro se non di Coronavirus (COVID-19) e delle norme di sicurezza fondamentali. Uno dei consigli più semplici è di stare in caso il più possibile, limitando gli spostamenti e i contatti con altre persone. Per incoraggiare le persone a seguire queste norme, Cyberlab Studios, Devs Make Games, Sviluppare Giochi e Shuttle Studio presentano Quarantine Jam, ovvero un evento dedicato alla creazione di un gioco, stando all’interno della propria casa.

L’evento avrà inizio venerdì 13 marzo alle 20.00 e finirà lunedì 16 marzo alle 23.00, orari italiani. I partecipanti potranno lavorare da soli o in team, ma considerando la natura dell’evento si consiglia a tutti i gruppi di lavorare da remoto e di non radunarsi in un solo luogo. Tutti sono i benvenuti sul server Discord dedicato (più informazioni poco sotto).

Il tema del gioco da sviluppare sarà annunciato all’inizio dell’evento, che ripetiamo sarà alle 20.00 di venerdì 13 marzo. Ci saranno ovviamente una serie di regole da seguire: prima di tutto, si tratta di giochi non VM 18, quindi ogni contenuto NSFW è vietato. Si è liberi di usare qualsiasi tipo di engine, che sia Unity, Unreal o un motore di sviluppo proprietario. Sarà possibile usare ogni asset a propria disposizione, fintanto che se ne ha la licenza e che si renda chiaro chi l’ha realizzato all’interno della pagina del gioco.

Quarantine Jam ricorda inoltre a tutti di rimanere idratati e di dormire il giusto durante questa sessione di sviluppo. Ovviamente l‘obbiettivo è divertirsi e non vincere, ma ci sarà comunque un sistema di votazione finale. I partecipanti giudicheranno il prodotto altrui seguendo questi criteri:

Qualità complessiva

Game Design

Grafica

Audio

Mood

Tema

Tutte le informazioni e il link al canale discord della Quarantine Jam sono disponibili al seguente link: potete unirvi alla Jam direttamente da tale sito.