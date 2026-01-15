Il catalogo Xbox Retro Classics si arricchisce di quattro nuovi titoli storici che spaziano dagli anni '80 ai primi anni '90, confermando l'impegno di Microsoft nel preservare e rendere accessibile il patrimonio videoludico delle generazioni passate. L'iniziativa, completamente integrata nell'abbonamento a Xbox Game Pass, continua a espandersi con aggiunte mensili che pescano dalle librerie di publisher storici come Activision e Sierra, offrendo ai giocatori moderni una finestra su epoche in cui il gaming stava ancora definendo il proprio linguaggio.

Le novità di gennaio 2026 includono ben tre classici per Atari 2600 provenienti dal catalogo Activision degli anni '80: Keystone Kapers del 1983, Laser Gates sempre del 1983, e Sky Patrol del 1982. Questi titoli rappresentano un'epoca in cui i videogiochi erano esperienze essenziali ma immediate, con meccaniche arcade che puntavano tutto sulla sfida e il punteggio.

Il quarto titolo porta invece i giocatori nell'era delle avventure grafiche a 16 bit con Rise of the Dragon, un'avventura grafica del 1991 originariamente sviluppata per Amiga da Sierra. Il gioco segue le vicende di Blade Hunter, un detective immerso in un futuro cyberpunk che deve navigare tra i bassifondi criminali della città alla ricerca di risposte, in un'atmosfera che ricorda i noir distopici tanto cari alla fantascienza anni '90.

L'operazione di recupero retrogaming condotta da Microsoft attraverso Xbox Retro Classics rappresenta una strategia vincente per arricchire il valore percepito di Game Pass, offrendo contenuti che non richiedono grossi investimenti di sviluppo ma che attraggono sia i nostalgici che i giocatori più giovani curiosi di esplorare le radici del medium. La compatibilità nativa con i controller moderni e l'integrazione nel sistema di achievement Xbox rendono queste esperienze vintage più accessibili rispetto all'emulazione fai-da-te.

Microsoft dovrebbe ufficializzare queste aggiunte nel consueto update mensile che arriva tipicamente verso la fine di ogni mese. Non è escluso che ulteriori titoli possano aggiungersi alla lista prima della comunicazione ufficiale, seguendo il pattern già visto nei mesi precedenti. La collezione continua a crescere attingendo principalmente da cataloghi Atari, Commodore e prime generazioni console, con occasionali incursioni nel territorio MS-DOS e prime ere Windows.

Per gli abbonati a Xbox Game Pass, l'accesso a questi titoli è completamente gratuito e immediato, confermando ancora una volta come il servizio in abbonamento di Microsoft punti non solo sulle novità day-one ma anche sulla preservazione storica.