Lo scorso weekend, Wolfenstein 3D ha compiuto ben trent’anni. Il gioco, una delle pietre miliari del genere first person shooter, sarà celebrato a dovere grazie a un documentario chiamato FPS: First person Shooter. Nonostante manchi ancora un po’ alla release di questo speciale approfondimento su uno dei generi principi del PC gaming, alcuni dettagli sono già stati svelati grazie al suo trailer, incluso quello della censura che Nintendo effettuò proprio al gioco di casa id Software.

Come svelato da alcuni membri del team di sviluppo, la conversione di Wolfenstein 3D per Super Nintendo Entertainment System (o SNES) non è stata facile da realizzare. Non tanto per le difficoltà tecniche, ma più che altro per alcune direttive della casa di Kyoto. “Sapevamo di avere dei problemi visti i simboli nazisti, visto che il publisher voleva vendere il gioco in Germania, ma la cosa più assurda erano sicuramente i cani. Nel gioco erano presenti dei pastori tedeschi che potevano mordere il giocatore e Nintendo decise di censurarli”, ha dichiarato Becky Heineman, programmer del gioco. “Ci hanno detto che non si poteva sparare ai cani, quindi abbiamo optato per inserire dei ratti”.

Gli sviluppatori hanno dovuto seguire una serie di istruzioni vere e proprie, ma non era sicuramente l’ultimo dei loro problemi. “Abbiamo dovuto rimuovere la lingua dai ratti perché ricordava il sangue, almeno secondo Nintendo. Queste censure hanno reso impossibili le nostre vite. Abbiamo dovuto inviare diverse versioni prima che la casa di Kyoto desse l’ok per la vendita”, ha concluso Heineman.

Come era facilmente immaginabile, FPS: First Person Shooter svelerà ulteriori dettagli molto simili a questo non appena vedrà la luce. Attualmente il film è in crowdfunding su Indiegogo: i soldi racimolati aiuteranno i creatori nelle fasi finali del progetto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.