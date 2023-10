Queste cuffie gaming camo per PS5 oggi costano pochissimo! (-36%)

Siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming progettate appositamente per PS4 o PS5, ma non volete spendere la cifra richiesta per le Pulse 3D di Sony? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime Trust Gaming GXT 488, oggi scontate su Amazon del 46%!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Queste splendide cuffie con colorazione camo dotate di collegamento tramite jack 3.5, grazie a questa promozione, potranno essere vostre a soli 31,99€. Si tratta di un'offerta davvero ottima e paragonabile a quelle che vedremo durante il Black Friday di novembre, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito, prima che le scorte possano esaurire.

Trust Gaming GXT 488, chi dovrebbe acquistarle?

Godendo di licenza ufficiale PlayStation, le Trust Gaming GXT 488 rappresentano l'acquisto perfetto per tutti coloro che giocano su PS4 o PS5 e, dunque, desiderano un modello che non solo sia compatibile, ma che offra un audio potente. Parliamo, infatti, di un paio di cuffie davvero di qualità, ma con un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza, giacché molte delle migliori cuffie da gaming sul mercato superano persino i 100,00€.

Inoltre, vi torneranno particolarmente utili se siete soliti parlare con gli amici in chat vocale o se giocate a titoli in multiplayer, dato che il microfono integrato trasmetterà la vostra voce in modo nitido e cristallino. Vi basterà collegarle al DualSense, infatti, e potrete iniziare a utilizzarle immediatamente, sfruttando il lungo cavo da 1,2 metri e regolando il volume direttamente dal telecomando integrato.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete spendere solamente 31,99€, godendo di uno degli importi più bassi a cui siano mai state disponibili. Persino durante la Festa delle Offerte Prime di qualche giorno fa, infatti, venivano vendute a 34,99€, mentre il loro minimo storico, risalente ad agosto, è di 29,99€, ovvero pochi euro in più rispetto al prezzo attuale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle cuffie, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!