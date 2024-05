Questo emulatore gratuito porta i giochi di PS1 su iPhone e iPad

A solo un mese di distanza dall'arrivo degli emulatori di giochi retrò sull'App Store, iniziano ad arrivare i primi successi. Tra le novità spicca Gamma, un'emulatore di PlayStation 1 gratuito che promette un tuffo nostalgico nel mondo dei videogiochi che erano usciti per la console tra il 1994 e il 2005. Quest'app si affianca al tanto amato emulatore Nintendo, Delta, e incuriosisce per la scelta dei nomi ispirati all'alfabeto greco, nonostante gli emulatori siano stati sviluppato da team differenti.

Pensata soprattutto per gli iPhone, Gamma presenta anche per un'app dedicata agli iPad. L'applicazione supporta controller e tastiere Bluetooth, offrendo così varie modalità di gioco. Inoltre, permette di personalizzare il touchscreen con skin per i controlli, pur se l'esperienza può risultare meno fluida rispetto ai comandi fisici.

Gamma integra funzionalità come la sincronizzazione tramite Google Drive e Dropbox per il backup di file di gioco e dati di salvataggio, automatizzando anche il recupero delle copertine dei giochi. La sua architettura è basata sul codice di Delta, evidenziando una coerenza tecnica interessante tra i due emulatori. Importante, per restare nel campo legale, è convertire in file ROM solo i titoli che si possiedono già.

La domanda di emulatori sull'App Store è evidente: Delta ha mantenuto posizioni di rilievo nelle classifiche da quando è stato lanciato, e Gamma attualmente si posiziona sesto. Nonostante le recensioni siano miste, con alcune lamentale sulla necessità di migliorare l'interfaccia e la compatibilità con alcuni controller di terze parti, aggiornamenti futuri potrebbero risolvere piccoli questi intoppi.