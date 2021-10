Rainbow Six Extraction, trapelata la data di uscita: è molto vicina

La gestazione di Rainbow Six Extraction sembra essere giunta al capolinea. Lo spin off della serie non ha avuto uno sviluppo facile: tra rinvii vari e cambi di nome in corsa, a causa soprattutto della pandemia da COVID-19 è rimasto assente dagli scaffali per tantissimo tempo rispetto a quanto programmato. Nonostante ciò, un comunicato stampa di ubisoft aggiornato probabilmente per errore nel corso delle ultime ore potrebbe aver svelato la data di uscita definitiva. E no, non è affatto lontana.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, Rainbow Six Extraction non rimarrà lontano da console e PC per molto tempo. Come si legge nel comunciato stampa risalente all’E3 2021 (ma aggiornato di recente) è stata infatti specificata la data di uscita del gioco. Il titolo dovrebbe debuttare in linea con il precedente annuncio della finestra di lancio, che coincideva con l’inizio del 2022. Il gioco è infatti previsto per il 20 gennaio e sarà incluso anche in Ubisoft+, il servizio che permette ai giocatori PC di poter giocare in abbonamento a tutti i giochi del publisher e sviluppatore, inclusi quelli pubblicati alla release date.

Nella press release vengono poi menzionati anche i punti di forza di Rainbow Six Extraction, che già si conoscevo in larga parte, tra cui il cross-play e il il cross-save su tutte le piattaforme. La menzione di questi dettagli, comunque sia, conferma che non ci sono stati cambiamenti in corsa da parte degli sviluppatori e dunque possiamo aspettare di ritrovarli nel gioco fin dal day one.

Come chiaramente avviene in questi casi, l’annuncio potrebbe essere soggetto a modifiche. La data di uscita di Rainbow Six Extraction che vi riportiamo, dunque, va ovviamente presa con le pinze: si tratta infatti di una ipotesi, visto che attendiamo comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft, che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.