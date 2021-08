Rainbow Six Siege entra nella PlayStation Tournament Open Series

I primi giorni di lancio di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sono ormai lontani, con il titolo targato Ubisoft che ad oggi continua a macinare numeri impressionanti. Tutto questo grazie al costante lavoro del team di sviluppo, ma anche grazie al supporto smisurato degli appassionati, i quali stagione dopo stagione accorrono numerosi a popolare quello che è a tutti gli effetti ancora oggi uno dei giochi multiplayer più giocati sulla piazza.

Anche lato eSport Rainbow Six Siege continua ad essere uno dei giochi trainanti dell’intero settore, e proprio di recente Ubisoft ha annunciato che Siege raggiungerà la serie di tornei PlayStation Tournaments Open Series dal 4 settembre. Parliamo di un evento che ha radunato giocatori da tutto il mondo per competere e divertirsi con i loro giochi preferiti, elevando il livello della sfida. Con questa collaborazione, Ubisoft prosegue nei suoi sforzi per sviluppare le radici competitive di Rainbow Six Siege, disponibile per tutti con tornei settimanali e mensili, ospitati su PlayStation 4.

I giocatori potranno registrarsi sul sito compete.playstation.com e gareggiare per titoli e ricompense speciali come: temi, avatar, valuta virtuale e premi in denaro. Le squadre migliori di ogni qualificazione settimanale, inoltre, gareggeranno in una finale mensile con la possibilità di vincere ulteriori ricompense.

I giocatori PlayStation 4 di tutto il mondo ora avranno l’opportunità di cimentarsi con l’aspetto competitivo di Rainbow Six Siege, prendendo parte alle qualificazioni online settimanali che si terranno nelle seguenti date:

Al giovedì: qualificazioni Asia-Pacific, America del Sud e America Latina

Al venerdì: qualificazioni Europa dell’Est e Nord America

Al sabato: qualificazioni Europa Occidentale, Nord America e Medio Oriente

Con questa new entry nella PlayStation Tournaments Open Series anche i giocatori di Siege possono cimentarsi in partite dall’alto tasso di competitività.