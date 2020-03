Rainbow Six Siege Operation Void Edge: ecco i dettagli del nuovo aggiornamento

Rainbow Six Siege apre il quinto anno con il suo primo aggiornamento del 2020, intitolato Operation Void Edge. Ubisoft promette una nuova ondata di aggiornamenti trimestrali per il suo sparatutto di successo, tutti gli appassionati di questo multiplayer possono accedere a due nuovi operatori insieme ad altri miglioramenti. Cosa sappiamo finora sull’aggiornamento in questione di questo amatissimo gioco per PC, PS4 e Xbox One? Per coloro che sono in possesso dell’ Year 5 Pass o di Uplay + entrambi gli operatori saranno disponibili con il lancio dell’ultima Season. Con il Pass dell’anno 5 saranno inoltre disponibili 6 nuovi operatori, 6 uniformi e copricapi esclusivi. I possessori dello Year 4 Pass che acquistano l’ Year 5 Pass ricevono inoltre un bonus di 600 crediti R6, insieme a 2 pacchetti Alfa leggendari e 3 epici.

Al primo posto tra gli operatori del quinto anno troviamo Iana, lei abbraccia l’arte dell’inganno. Sognatrice e pragmatica ha come scopo convincere il mondo che i suoi voli non sono solo di fantasia possibili ma pratici. Il suo replicatore olografico di gemelli fornisce un alternativa ai droni, evoca infatti una duplicazione virtuale del suo aspetto, dei suoi suoni e dei suoi movimenti manipolando i difensori del 5 anno. Nonostante possa essere completamente mobile, come qualsiasi operatore, non è in grado di sparare o interagire con l’ambiente ed è vincolata da un utilizzo a tempo. L’ologramma risulta inoltre estremamente fragile, essendo eliminato da un solo colpo, superfici elettrificate ed altri gadget.

Il secondo operatore Oryx caratterizzato invece dal suo fisico corpulento sarà in grado grazie alla velocità dello Scatto di Remah di poter pattugliare con efficacia e coprire distanze brevi con estrema facilità. Ma può anche essere sfruttato per mandare a terra gli avversari e sfondare muri distruttibili creando ampie aperture. Attenzione però perché per fare lo Scatto Remah Oryx perde infatti salute. A rafforzare il suo ruolo in gioco si aggiunge un abilità che gli consente di scalare i portelli e sbirciare per vedere l’azione, introducendo cosí il potenziale per nuove strategie di gioco.

Oltre ai nuovi Operatori in Rainbow Six Siege Operation Void si aggiungono modifiche di bilanciamento per i ruoli già esistenti come Lesion e Twitch, poiché l’ obbiettivo di Ubisoft è quello di avvicinare il loro posizionamento nel meta. E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento? Fateci sapere nei commenti.