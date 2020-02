PS5 e Xbox Series X: Rainbow Six Siege sarà disponibile al lancio, si punta al cross-play

Il passaggio alla prossima generazione di console, ovvero PS5 e Xbox Series X, si prospetta diverso da quanto i videogiocatori hanno già vissuto in passato. Il mondo videoludico d’oggi è molto più votato all’accessibilità e, sopratutto, all’online: il cambio di console deve essere il più fluido possibile e l’obbiettivo degli sviluppatori è mantenere integre le community di giocatori. Questo è proprio l’approccio scelto da Ubisoft per Rainbow Six Siege, sparatutto tattico di grandissimo successo da anni.

Leroy Athanassof, game director, ha parlato ai microfoni di Windows Central e ha confermato che Rainbow Six Siege punta a essere disponibile su PS5 e Xbox Series X fin dal lancio: ovviamente non abbiamo una data di uscita, visto che Sony e Microsoft non hanno ancora indicato nulla a riguardo, ma Ubisoft vuole mettere a disposizione dei giocatori lo sparatutto fin da subito, proprio per non “dividere la community“.

Chiaramente, per fare ciò è anche necessario che Rainbow Six Siege in versione PS5 e Xbox Series X abiliti il multigiocatore cross-gen: questo dettaglio è ovviamente più complesso da realizzare, sia per questioni tecniche che per accordi con i produttori di console; sappiamo bene che Sony, durante l’attuale generazione, è stata restia al cross-play con altre console. Per ora, quindi, non possiamo in alcun modo dare per scontato un puro cross-play tra tutte le piattaforme.

Infine, il game designer di Ubisoft afferma che è obbiettivo del team inserire anche una progressione cross-platform, ovvero permettere di spostare liberamente il proprio account da una piattaforma all’altra per accedere ai contenuti personali da ogni postazione, console o PC che sia. Ovviamente, anche in questo caso, nulla è confermato.

Rainbow Six Siege arriverà quindi su PS5 e Xbox Series X: Ubisoft ha già affermato di voler continuare a supportare il gioco per lungo tempo ed è più che naturale che, con l’arrivo della nuova generazione, gli sviluppatori si stiano preparando a una transizione del pubblico.