“Ratchet & Clank: Rift Apart è un gioco che utilizza dimensioni e fessure dimensionali, e ciò non sarebbe stato possibile senza l’unità a stato solido di PlayStation 5″. Furono queste le parole usate da Sony e Insomniac (Marcus Smith, Creative Director del gioco) per il lancio del titolo nel 2020 su PS5, chiare affermazioni di marketing che ora sono state ufficialmente sconfessate dai requisiti PC del gioco rilasciati da Nixxes Software.

Nonostante i requisiti siano molto accettabili, il team di sviluppo ha voluto comunque chiarire che anche se l’obbligo di un SSD non sussiste, il consiglio è quello di videogiocare al titolo con un’unità a stato solido per godersi l’esperienza così per come è stata concepita originariamente.

Questo capitolo di Ratchet rimane comunque uno dei migliori, non per altro lo abbiamo promosso con le seguenti conclusioni: “Ratchet & Clank Rift Apart è un tripudio di colori, di un comparto tecnico ad altissimo livello e di un’esaltazione di fondo di un arsenale in grado di distruggere una galassia intera. Con una spinta narrativa maggiore rispetto ai precedenti capitoli e l’aggiunta di qualche personaggio ben caratterizzato, oltre a una direzione artistica degna di un applauso, Rift Apart pecca in quel poco coraggio che il team di sviluppo ha voluto usare: si osa poco, si sfruttano poco le grandi idee e il core loop finisce per diventare monotono dopo la prima metà di gioco, con una curva del progresso che si sbilancia a nostro favore. Se Rift Apart ci voleva far assaporare la potenza dell’hardware di PlayStation 5 l’ha fatto, ma noi adesso da Insomniac pretendiamo una nuova trilogia che possa essere in grado di andare oltre il pregevole compito portato a termine, perché sappiamo che ne sono in grado e pretendiamo maggior varietà e qualche pizzico in più di coraggio nel gestire delle idee che per ora hanno solo scalfito la superficie della nostra meraviglia.”