Horizon Forbidden West, i requisiti PC sono abbastanza esosi

Horizon Forbidden West sta per fare il suo debutto su PC nel corso di questo mese, precisamente il 21 marzo, e PlayStation ha condiviso oggi tramite un post nel blog quelle che sono i requisiti PC del titolo. Inoltre, sono stati illustrati anche i preset grafici e altre variabili che i giocatori potranno selezionare.

Ecco i requisiti minimi e consigliati per il sistema per Horizon Forbidden West Complete Edition.

I requisiti PC completi di Horizon Forbidden West Complete Edition

Requisiti Minimi

Preset - Molto basso

Prestazioni medie - 720P @ 30 FPS

Processore - Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria - 16GB RAM

Grafica - NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB o AMD Radeon RX 5500XT 4GB

Spazio d'archiviazione - 150GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo - Windows 10 64-bit (versione 1909 o superiore)

Requisiti consigliati

Preset - Medio

Prestazioni medie - 1080P @ 60 FPS

Processore - Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria - 16GB RAM

Grafica - NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700

Spazio d'archiviazione - 150GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo - Windows 10 64-bit (versione 1909 o superiore)

Requisiti Alti

Preset - Alto

Prestazioni medie - 1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS

Processore - Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 3700X

Memoria - 16GB RAM

Grafica - NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800

Spazio d'archiviazione - 150GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo - Windows 10 64-bit (versione 1909 o superiore)

Requisiti Molto Alti

Preset - Molto alto

Prestazioni medie - 4K @ 60 FPS

Processore - Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X

Memoria - 16GB RAM

Grafica - NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900XT

Spazio d'archiviazione - 150GB di spazio disponibile su SSD

Sistema operativo - Windows 10 64-bit (versione 1909 o superiore)

I preset vanno da basso ad alto, con il team di Forbidden West che afferma che ciò consentirà a coloro che possiedono hardware top di gamma di "spingere i loro sistemi, offrendo anche un'ottima esperienza su PC meno potenti".

Nel frattempo, per un'esperienza più personalizzata, i giocatori potranno regolare le impostazioni e i dettagli visivi in base a ciò che funziona meglio per loro dal menu e dal launcher.

Oltre alle impostazioni individuali di qualità per cose come texture, livello di dettagli, ombre, acqua, terreno e "altro", i giocatori potranno anche regolare il campo visivo e gli effetti visivi come sfocatura del movimento e grana cinematografica grazie a slider. Altri effetti a schermo intero che possono essere regolati con interruttori includono sfocatura radiale, abbagliamento, effetti di luce diffusa e vignettatura.