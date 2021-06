Ratchet & Clank Rift Apart, svelato il peso su PS5

Pochi giorni ormai ci separano dal rilascio di Ratchet & Clank Rift Apart, e tutti i possessori di PS5 non vedono l’ora di mettere le mani su una nuova grande esclusiva di spessore. Per coloro che si stavano chiedendo quanto spazio avrebbe occupato il titolo sull’SSD della loro console, l’account Twitter PlayStationSize ha dato una risposta molto positiva. Ratchet & Clank Rift Apart peserà soltanto 33 GB sulle vostre PS5, motivo per cui probabilmente non dovrete liberare spazio per installare il titolo di Insomniac Games.

Al contrario di quanto molti altri credevano, infatti, il peso del gioco è molto contenuto. La risposta ci viene data direttamente da James Stevenson, community chief della software house, spiegando che grazie alla presenza di nuove tecniche di compressione e degli SSD su PS5 gli sviluppatori possono ora gestire in modo molto efficiente l’utilizzo dello spazio di archiviazione. Di conseguenza, i titoli nativi sulla nuova console di Sony diverranno progressivamente meno pesanti e occuperanno meno spazio sull’SSD.

I casi in cui giochi come Call of Duty: Modern Warfare arrivano a pesare fino a 186GB su PlayStation 5 dovrebbero quindi durare ancora poco. Ratchet & Clank Rift Apart è un perfetto esempio per capire in che modo gli sviluppatori avranno modo di ottimizzare lo spazio di archiviazione necessario. Tuttavia, sta sempre a loro e al publisher decidere fino a che punto lavorare per effettuare tale miglioramento, motivo per cui non dobbiamo necessariamente aspettarci che tutti i giochi inizieranno a pesare sempre meno.

Ricordiamo ai lettori che Ratchet & Clank Rift Apart sarà rilasciato l’11 giugno 2021 in esclusiva per PlayStation 5. Inoltre, il pre-caricamento del titolo è già disponibile per tutti coloro che lo hanno prenotato a partire dal 4 giugno. Acquisterete Ratchet & Clank Rift Apart? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità, soprattutto con l’E3 2021 ormai alle porte.