Rayman sta per tornare: partono le assunzioni da Ubisoft Milano

La rinascita di Rayman prende forma, ma rimane avvolta nel mistero. Ubisoft ha ufficialmente confermato lo scorso ottobre le voci che circolavano riguardo a un nuovo progetto dedicato al celebre personaggio senza arti, affidato alle sapienti mani degli studi di Montpellier e Milano. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, un recente annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft Milano ha fatto emergere indizi significativi sulla natura ambiziosa del progetto. La ricerca di un animatore 3D, descritto esplicitamente come parte di una "prestigiosa produzione AAA del brand Rayman", indica che non si tratta di un semplice titolo minore, ma di un investimento importante per la casa francese.

Il ritorno di questa icona videoludica avviene in un momento particolare per Ubisoft, che dopo aver smantellato il team dietro Prince of Persia: The Lost Crown, ha confermato che alcuni membri dello studio erano stati riassegnati a un progetto legato alla "mascotte" dell'azienda. In risposta alle speculazioni, la compagnia ha parlato di "una fase esplorativa con il marchio Rayman", precisando che "il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali" e promettendo maggiori dettagli in futuro.

Le voci di corridoio parlano di un progetto denominato internamente "Steambot", che potrebbe rappresentare un ritorno alle origini della serie, con il coinvolgimento confermato del creatore originale Michel Ancel. Questa informazione, unita alla ricerca di un animatore 3D, apre interessanti scenari sulla natura del gioco.

Un salto dimensionale o un ritorno alle origini?

L'annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft Milano solleva interrogativi fondamentali sulla direzione che prenderà il nuovo capitolo. Mentre le indiscrezioni iniziali suggerivano un remake del Rayman originale (un gioco bidimensionale), la ricerca di un animatore 3D indica un'impostazione tridimensionale, più in linea con quanto visto in "Rayman 2: The Great Escape", il capitolo che portò la serie nella terza dimensione.

Ci troviamo dunque di fronte a tre possibili scenari: un remake di Rayman 2, una reinvenzione tridimensionale del primo capitolo, oppure un titolo completamente originale. L'offerta di lavoro cerca un candidato con "esperienza solida e comprovata come game designer nell'industria videoludica, con profonda conoscenza di come definire, prototipare e implementare sistemi di gioco".

Il requisito di "catturare la sensazione del gameplay restando divertente e accessibile" suggerisce una continuità con l'essenza che ha sempre caratterizzato la serie. Rayman ha infatti saputo conquistare l'affetto del pubblico sia nelle sue incarnazioni bidimensionali che in quelle tridimensionali, dimostrando una versatilità non comune nel panorama videoludico.

L'ultimo capitolo principale della serie, "Rayman Legends" (lo trovate su Instant Gaming a pochi euro), risale ormai al 2013. Nonostante siano trascorsi oltre dieci anni, il titolo ha dimostrato la solidità del brand superando i 5 milioni di copie vendute e ottenendo recensioni entusiastiche da critica e pubblico. Questo successo commerciale e critico rappresenta presumibilmente la base su cui Ubisoft intende costruire il ritorno di una delle sue proprietà intellettuali più amate.

La decisione di investire in un progetto definito "AAA" mostra come, nonostante gli anni di assenza, Ubisoft consideri ancora Rayman un asset strategico nel proprio portfolio. La collaborazione tra gli studi di Montpellier e Milano, unita al coinvolgimento di Michel Ancel, suggerisce inoltre un impegno significativo per garantire che il ritorno di questa icona avvenga nel migliore dei modi.