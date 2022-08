Non bastavano i problemi legati al mancato supporto del gioco da parte di Rockstar Games, no. Adesso Red Dead Online è stato colpito anche dai bug. Bug che ovviamente sono decisamente inquietanti e si aggiungono alla non felice situazione che sta vivendo il titolo, che sembra oramai destinato a finire nel dimenticatoio. D’altronde, se già lo stesso team di sviluppo al lavoro sul titolo ha dichiarato che non saranno più pubblicati aggiornamenti, è molto probabile che bug del genere potrebbero ripresentarsi più frequentemente che mai, vista l’attuale situazione.

Come riportato su Reddit, da alcuni giorni le città di Red Dead Online sono disabitate. In realtà tutto il mondo di gioco è privo di qualsiasi tipo di NPC umano. In breve, l’America rurale e del vecchio west immaginata da Rockstar Games è diventata letteralmente una vera e propria ghost country, uno Stato fantasma. Da brividi, non trovate?

Fin dal primo momento, sono partite la battutine. “Hanno chiesto di essere assunti in GTA Online”, il commento di un utente nel post su Reddit. Il riferimento va ovviamente all’incredibile successo e supporto della componente online di Grand Theft Auto rispetto a quella di Red Dead Redemption 2. Qualcuno prova anche a offrire soluzioni homemade. “Cambiate server. L’ho fatto oggi e sembra di giocare con tantissimi NPC e animali”, le parole di un altro utente della piattaforma.

Tra la tristezza di vedere un gioco abbandonato così presto e chi invece trova un lato ironico anche in situazione del genere, forse la seconda è la migliore scelta che possiamo fare. D’altronde, lo sappiamo bene, tanti progetti al giorno d’oggi nascono e muoiono per diverse ragioni, e Red Dead Online non sarà né il primo, né (purtroppo) l’ultimo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.