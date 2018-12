Red Dead Online: Rockstar lavorerà sui problemi di bilanciamento e sui bug

Dalla scorsa settimana, la Beta di Red Dead Online è disponibile per tutti i possessori di Red Dead Redemption 2. Trattandosi di una beta, è ovvio che l’opera presenti alcuni problemi: quello che più ha suscitato reazioni nel pubblico giocante è certamente il mancante equilibrio del sistema economico in-game.

Un esempio? Una scatola di fagioli costa più di un anello d’oro. In generale, tutta l’esperienza non ricompensa in modo adeguato le attività dei giocatori. I più smaliziati hanno subito puntato il dito sulle future microtransazioni. Oggi, però, Rockstar Games ha rilasciato tramite Twitter una dichiarazione. Possiamo vederla qui sotto.

Red Dead Online Beta Status update: pic.twitter.com/ljZziKDgnj — Rockstar Games (@RockstarGames) December 3, 2018

Ringraziando per i feedback, il team afferma che si concentrerà sulla correzione dei bug e dei problemi di bilanciamento. Come potete leggere, Rockstar scrive: “Attualmente vogliamo focalizzarci sull’economia in-game, questa richiederà alcuni bilanciamenti per assicurarsi che tutte le attività siano divertenti e che ricompensino il giocatore nel modo più appropriato…”

Pare che la prima patch sia in arrivo entro la fine della settimana, con altre a breve termine. Speriamo che le novità che apporterà siano positive e che per pranzare non si debba svaligiare un gioielliere.