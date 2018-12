Red Dead Online: Rockstar non vuole cancellare i vostri dati di gioco

Se state giocando la beta di Red Dead Online, potreste temere che Rockstar abbia intenzione di eliminare tutti i dati nel passaggio alla versione completa. Non sarebbe nulla di strano, spesso queste non permettono la prosecuzione delle partite degli utenti: Rockstar stessa aveva premesso che non poteva assicurarlo.

Tramite l’aggiornamento di ieri, però, la compagnia ha affermato che per ora non ci sono piani in merito. Possiamo vederlo tramite il tweet qui sotto.

Red Dead Online Beta

December 4th, 2018 Update: pic.twitter.com/eemSezvvTp — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2018

Rockstar Games ringrazia ancora una volta per il costante feedback e rassicura i fan che temono di vedere i propri dati andare perduti. Inoltre, come vi avevamo già spiegato, promette di essere al lavoro sui problemi di bilanciamento dell’economia di gioco: una patch dovrebbe arrivare nel corso della settimana.

Ovviamente non si tratta di una conferma definitiva, dopotutto Rockstar afferma di non avere piani in merito “attualmente”: tutto può cambiare. Voi state già giocando? Siete già riusciti a potenziare al massimo il vostro personaggio o anche voi ritenete che i costi siano troppo elevati?