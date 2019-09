Red Dead Online: la sfida “ciotola di stufato” è stata affrontata da molti, ecco il risultato

Red Dead Online accoglie nuovi giocatori e la sfida della "ciotola di stufato". Il loro viaggio è stato lungo e duro, potete vederlo in video.

Come forse ricorderete, non molto tempo fa vi abbiamo parlato di un giocatore che ha tentato una sfida alquanto particolare all’interno di Red Dead Online: trasportare una ciotola di stufato da Valentine a Saint Deins. La sfida si basa sul fatto che, di norma, il personaggio mangerebbe il cibo in pochi secondi, ma ciò non avviene se ci si mantiene sempre in movimento. Il problema è legato però al fatto che in tale condizione non è possibile in alcun modo difendersi o usare una cavalcatura: una lunga passeggiata senza alcuna difesa all’interno del mondo di Red Dead Online non è esattamente un’impresa da poco.

Il giocatore, dopo vari tentativi, vi è riuscito, impiegando circa 37 minuti di tempo reale. Ora, però, la sfida è stata raccolta anche da altri utenti. Più di venti pistoleri di Red Dead Online si sono radunati per portare a termine la missione. Purtroppo il loro viaggio non è andato per il meglio. Alcuni hanno perso la ciotola per problemi di connessione, altri hanno iniziato a trasportare pesci a un certo punto (non chiedeteci il motivo). Inoltre, un treno è spuntato al momento sbagliato, abbattendo parte dei giocatori.

Partita come una “sfida della ciotola dello stufato”, questa missione dei giocatori è praticamente divenuta una sorta di strana e poetica migrazione, almeno secondo i commenti sotto il video di YouTube.

Ancora una volta i videogiochi e videogiocatori dimostrano che i videogame possono essere sfruttati in modo unici per divertirsi e creare. O forse è solo un gruppo di persone molto strane con molto tempo libero. Voi cosa ne pensate?