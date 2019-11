Red Dead Redemption 2: è possibile giocare impersonando un’aquila

Dopo le mod rilasciate per Red Dead Redemption 2 su PC un utente ha rilasciato dei file che permettono di trasformare Arthur in un aquila

Red Dead Redemption 2 si è dimostrato essere uno dei titoli più attesi ed apprezzati del 2018. Da qualche giorno il western di Rockstar Games si è finalmente reso disponile anche per PC rendendo accessibili le infinite aree sconfinate che mette a disposizione la frontiera anche ai giocatori PC. Non si sono sprecate le tanto attese Mod, che hanno accompagnato il gioco fin dal lancio, ma non solo.

Oltre alle mod trovabili all’interno di Nexus Mods, sono stati caricati una serie di file dall’utente TanyaeNorth. Questi file permettono al giocatore di scambiare il modello di Arthur con una serie di persone o animali diversi. Non tutte le “trasformazioni” funzionano a dovere però, ad esempio i granchi per qualche motivo risultano invisibili, ma nel frattempo sono state già raccolte delle testimonianze di giocatori che sono riusciti a trasformarsi in una pantera e in un’aquila, riuscendo addirittura a volare per tutta frontiera.

Per provare a far mutare di forma Arthur il giocatore dovrà trovare il file di salvataggio all’interno del Rockstar Games Launcher ed esaminarlo. A quel punto basterà sostituire il file del modello di Arthur, che dovrebbe essere nominato come SRDR30000, con quello del proprio animale desiderato. Vi consigliamo di fare un salvataggio di backup prima di provare, in caso qualcosa non vada perfettamente a buon fine.

Nel frattempo su Reddit, i giocatori si stanno sbizzarrendo testando un sacco di scambi di modelli: tra cui figurano anche una pecora e un lupo. Dato che Red Dead Redemption 2 su PC ha una modalità fotografica, la sostituzione dei modelli di personaggi potrebbe dare vita ad alcuni screenshot davvero curiosi ed inaspettati. In cosa avete in mente di “trasformare” il vostro Arthur? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.