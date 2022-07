L’arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC ha portato, come era logico che fosse, alla creazione di una serie di mod. Alcune sono assolutamente goliardiche, mentre altre, invece, decisamente utili. Le due che vi proponiamo oggi appartengono sicuramente alla seconda categoria e sono in grado di donare una nuova vita all’esperienza di gioco, oltre che migliorare visibilmanete le prestazioni in game.

Immagini di Red Dead Redemption 2

La prima mod di cui vogliamo parlarvi è Vestigia. Si tratta di un totale revamp della grafica e del comportamento di NPC e animali di Red Dead Redemption 2. Creata dal modder no12, questa mod è in grado di cambiare radicalmente il single player del gioco. I lavori di no12 e del suo team sono durati oltre un anno e hanno permesso al gioco di ottenere dei comportamenti più realistici da parte degli NPC, un sistema di meteo variabile decisamente più realistico e molto altro. La mod è divisa in quattro parti essenziali, che agiscono come se fosse una sola.

La seconda mod è invece relativa alle prestazioni tecniche. Con l’arrivo dell’AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, i modder sono riusciti a implementare la feature tecnica, comparabile nelle intenzioni al DLSS di Nvidia, anche in Red Dead Redemption 2. L’obiettivo è semplicemente quello di rendere disponibile la tecnologia di scaling della risoluzione anche nell’open world in salsa Western di Rockstar Games. Risultato raggiunto? Più o meno sì. A livello di performance, come visibile su YouTube, abbiamo un incremento del frame rate identico a quello che si ottiene sfruttando il DLSS, esclusivo però solamente di alcune schede video di Nvidia. Dobbiamo sempre ricordarci che simili mod tecniche spesso non sono in grado di girare su tutti i PC e possono causare dei problemi vari, come crash e freeze. Se volete installarla non ci sono problemi, ma il nostro invito è ovviamente quello di fare attenzione.

Potete scaricare Vestigia direttamente da Nexus, mentre il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 è disponibile gratuitamente su Github. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.