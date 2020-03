Red Dead Redemption 2: nuovi problemi nella modalità online dopo l’ultimo update

Red Dead Redemption 2, dopo un recente aggiornamento pubblicato ieri 9 marzo, di cui abbiamo parlato in questo articolo, sta riscontrando numerose problematiche con la sezione online del titolo. In particolare, sembra che l’insorgere di tali problematiche sia da attribuito all’installazione dell’aggiornamento stesso, sebbene quest’ultimo servisse proprio a risolvere alcuni bug ed errori. Stando a quanto riportato da VG24/7.com, numerose sono le segnalazioni da parte dei giocatori interessati al multiplayer di Red Dead.

Da quanto è emerso, sembra che le problematiche siano di varia natura: da diversi giocatori che hanno segnalato la totale scomparsa di animali selvatici all’interno delle sessioni di gioco, a errori con il login, ulteriori bug riguardanti, nello specifico, missioni ed oggetti legati al Moonshiner, di cui lo svolgimento delle relative missioni non garantisce la riscossione della ricompensa promessa al completamento, per finire, poi, con problemi che hanno colpito la figura del Collezionista, ruolo caratteristico di chi ama esplorare le lande desertiche di Red Dead Redemption 2 Online.

Al momento, Rockstar Games non si è ancora esposta sulla questione, né ha rilasciato alcun commento, per cui le problematiche sorte da ieri sono ancora in corso. Tutto gli appassionati di Red Dead Online sono in attesa di un cenno di novità, siccome alcuni dei nuovi problemi del gioco vanno ad intaccare la sua integrità, non permettendo la progressione del proprio personaggio, lo svolgimento delle missioni, o l’accesso alla componente online.

Red Dead Redemption 2 non è certamente nuovo a problemi e lamentele sulla sua versione multiplayer: già ai tempi della fase beta della funzionalità, i giocatori segnalarono problemi con l’attivazione delle missioni, o che addirittura si attivavano dopo minuti, disconnessioni dai server per PlayStation 4 e Xbox One, tesori che scomparivano magicamente al loro ritrovamento, ed elementi di personalizzazione non presenti una volta completata la creazione del proprio alter ego. Non ci resta altro che attendere un cenno da parte di Rockstar, sperando che tutto si risolva in breve.