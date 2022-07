Se siete tra le persone rimaste deluse dal trattamento che Rockstar Games ha riservato a Red Dead Online, alcuni modder hanno trovato la soluzione che fa per voi. Già, perché se la componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2 non è riuscita ad avere la stessa fortuna di quella di GTA 5, i modder sono ancora al lavoro per fare in modo che la versione PC del kolossal in salsa western del team di sviluppo sia semplicemente sempre più grande.

Nello specifico, questa volta vi segnaliamo una nuova mod, chiamata Life Of Crime 2.0, che aggiunge una serie di contenuti decisamente interessanti a Red Dead Redemption 2. Il primo riguarda la creazione di un nuovo personaggio, completamente inedito, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Il secondo, invece, la storia dello stesso. Ebbene sì, avete capito: grazie a Life of Crime ora è possibile seguire una nuova storyline, che comincia nel penitenziario di Siska. Niente male, non trovate?

“Il punto di questa mod è potete giocare nei panni di un nuovo personaggio, non come Arthur o John”, si legge nella descrizione della mod presente su Nexus. Le aspettative sono sicuramente alte e questa nuova versione del mod è solamente un assaggio di ciò che si potrà vivere nel selvaggio west di Red Dead Redemption 2. Come specifico dall’autore, infatti, per ora sono disponibili una nuova rapina, l’assalto al treno e altre attività minori, ma nel prossimo futuro sarà possibile ricevere nuovi contenuti come le taglie. Presenti invece fin da subito una progressione del giocatore (il classico leveling system) e anche lo skill tree, ovvero l’albero delle abilità.

Se avete già acquistato la versione PC del kolossal western, allora questa mod fa decisamente al caso vostro e potete scaricarla su Nexus. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.