Red Dead Redemption 2: patch con DLSS in arrivo, ecco quando

In questi giorni si è tornato spesso a discutere di GTA 6 a causa di una serie di interventi di famosi insiders e noti giornalisti come anche Jason Schreier. Nel frattempo Rockstar Games sembra essere concentrata sul supporto post lancio dei propri due titoli di punta presenti attualmente sul mercato. Parliamo ovviamente di GTA 5 e Red Dead Redemption 2, con quest’ultimo in particolare che sta per ricevere un’importante aggiornamento in versione PC.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Rockstar ha da poco annunciato che la patch che aggiungerà il DLSS in Red Dead Redemption 2 uscirà il prossimo 13 luglio su PC. Secondo il team statunitense, sia la modalità di gioco in giocatore singolo che la modalità Red Dead Online supporteranno il DLSS, consentendo ai possessori di una scheda grafica capace di supportare la tecnologia RTX di ottenere prestazioni migliori da uno dei giochi più belli da vedere dell’ultima generazione videoludica.

Sfortunatamente non è stato annunciato altro, e non conosciamo maggiori dettagli su questa patch o su come verrà implementata la tecnologia DLSS all’interno di Red Dead Redemption 2. Questo ci lascia, per il momento, preclusi dalla possibilità di sottolineare quali saranno le prestazioni del gioco westren targato Rockstar Games su PC, ma siamo sicuri che dopo il rilascio di questa nuova patch il web si riempirà di tutta una serie di video benchmark che ci faranno fare un’idea migliore sui miglioramenti inmplementati.

Per il momento Rockstar Games si ferma qui e non ha altri aggiornamenti da fare sul mondo di Red Dead Redemption 2, e nemmeno per quanto riguarda il mondo virtuale più moderno della saga di Grand Theft Auto. Sembra ancora presto per gli appassionati per assistere ai primi segni di vita del tanto chiacchierato e atteso GTA 6.