Red Dead Redemption 2: una mod trasforma Arthur in uno Jedi

Da quando Red Dead Redemption 2 è uscito anche su PC, il gioco Rockstar ha aperto i propri orizzonti anche allo sconfinato mondo delle mod. Recentemente il modder “HCL” ha rilasciato due interessanti mod per l’open world western della software house americana. Queste mod danno ad Arthur Morgan alcune abilità da Jedi (o Sith se preferite i cattivi) di Star Wars, come la telecinesi. Le due mod si chiamano: Telekinesis and Pyrokinesis e Blink.

La prima consente al giocatore di spostare gli oggetti a distanza, di attaccare i nemici con attacchi telecinetici o di creare esplosioni di fuoco. I giocatori potranno permettere a Arthur di muovere con la mente molti oggetti, andando anche a creare diverse esplosioni di fuoco di diverse dimensioni.

La seconda mod dà la possibilità ad Arthur la possibilità di teletrasportarsi in giro per tutta la mappa di gioco. Tutto quello che serve per spostarsi in questo modo è premere il taso X e il tuo personaggio si teletrasporterà verso la posizione che si stai guardando.

Sfortunatamente, non ci sono alcune informazioni riguardo a una possibile compatibilità tra queste due nuove mod create da HCL. Teoricamente, non dovrebbero esserci problemi, dopotutto, entrambe le mod usano tasti completamente diversi ma per il momento né il creatore e nemmeno gli utenti hanno segnalato la compatibilità, o l’incompatibilità. State provando le mod di Red Dead Redemption 2? Diteci quali sono le vostre preferite al momento.