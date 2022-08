Nel corso degli ultimi giorni, su YouTube è emersa una cutscene nascosta di Red Dead Redemption 2, che proverebbe un gigantesco cut content da parte di Rockstar Games. Nel corso degli anni si è molto discusso su quali elementi del kolossal western siano stati lasciati fuori, ma l’esistenza di questo video dimostra come in realtà la storia (e quindi il gameplay e i contenuti presenti) poteva essere decisamente diversa.

Attenzione: la news contiene spoiler sul gioco. Proseguite nella lettura se avete già terminato il titolo.

Il filmato, disponibile su YouTube, mostra Arthur Morgan (protagonista della prima parte del gioco) intento a parlare con un NPC di nome Jeremy Gill. La cutscene attiva un’attività secondaria del gioco, dove Morgan deve catturare una serie di pesci leggendari nella mappa del gioco. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che la maggior parte dei pesci si trovano solamente nella zona di New Austin, che è inaccessibile fino a quando non si prendono i comandi di John Marston, che diventa poi protagonista effettivo per tutta la seconda parte del gioco.

La cutscene proverebbe dunque l’esistenza di una parte di storia completamente inedita, dove Arthur Morgan avrebbe avuto accesso a tutte le zone della mappa di gioco. Come ben ricorderete, infatti, nel gioco non è possibile superare Blackwater e raggiungere New Austin. L’accesso a quella zona è praticamente impossibile, visto che l’intelligenza artificiale farà spawnare tantissimi cacciatori di taglie. Potete dare uno sguardo al filmato incriminato subito qui in basso.

Il filmato, inoltre, dimostra come la storia di Red Dead Redemption 2 possa essere cambiata in fase di scrittura. Probabilmente, nei piani originali di Rockstar Games, Arthur Morgan avrebbe dovuto visitare anche Blackwater e il territorio di New Austin. Difficile pensare, invece, a un DLC: tutti gli eventi all’interno del gioco avvengono comunque nei tempi indicati, ma cambiano solamente i personaggi con cui si possono svolgere.