Non siamo ai livelli di GTA 5 (ma probabilmente nessun prodotto di intrattenimento potrà mai essere tale), ma con 45 milioni di copie vendute, Red Dead Redemption 2 entra di diritto nei videogiochi che hanno venduto di più nel corso dell’ultima generazione. Una cifra importante quella raggiunta dal kolossal in salsa western di Rockstar Games, che però fa aumentare i rimpianti sul comparto online.

Fin dal lancio di Red Dead Redemption 2, in tanti avevano riposto diverse speranze in Red Dead Online, che avrebbe potuto essere un’ottima alternativa a GTA Online. D’altronde il know how di Rockstar Games era oramai noto a tutti, e dopo una serie di errori, la modalità multigiocatore di Grand Theft Auto era diventata decisamente solida. Così, purtroppo, non è stato, e giusto poche settimane fa Rockstar Games ha calato la pietra tombale, annunciando che non saranno più sviluppati contenuti di rilievo per il multiplayer del gioco western.

Con 45 milioni di copie, la base di utenza per il comparto multiplayer del gioco sembrava essere già avviata verso il successo. Purtroppo in questa industria non tutto va sempre per il verso giusto e così, in un attimo, i giocatori si sono ritrovati orfani del multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Ci sono diversi motivi per cui ciò è avvenuto e probabilmente uno dei tanti (se non quello che ha più influito) potrebbe essere lo sviluppo di GTA 6, ritenuto probabilmente fin troppo importante per Rockstar Games.

Nel complesso, il franchise di Red Dead ha venduto oltre 68 milioni di copie. Se i numeri non sono stati giudicati sufficienti per un eventuale proseguimento di Red Dead Online, appare chiaro che difficilmente Rockstar Games ibernerà la serie. Nel corso dei prossimi anni le possibilità di rivedere ancora una volta l’idea di Wild West del team di sviluppo sono decisamente alte e speriamo vivamente che si concretizzino.